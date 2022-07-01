Прикордонна служба: з 1 липня почав діяти візовий режим із Росією

Від 1 липня почав діяти візовий режим для громадян Росії, повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

«Відсьогодні на кордоні почало діяти рішення уряду України про припинення безвізових поїздок для росіян. Подорожі без візи – це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія у цей список явно не потрапляє», – написав він у фейсбуці 1 липня.

«Візовий режим також дозволить посилити безпеку нашої держави. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь», – додав Дейнеко.

При цьому він зауважив, що навіть якщо громадянин РФ отримав візу – «це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України».

«Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці», – наголосив голова ДПСУ.

Міністерство закордонних справ України раніше повідомило, що громадяни Росії зможуть оформити українські візи у візових центрах компанії VFS Global, розташованих у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Згідно з повідомленням, подані у цих містах документи опрацьовуватимуться співробітниками дипломатичних установ України у третіх країнах. Росіяни, які живуть за кордоном, зможуть оформити українські візи у дипломатичних представництвах України у країнах, де вони проживають.

Петицію про запровадження візового режиму для громадян РФ було зареєстровано на сайті президента України в середині лютого. Наприкінці травня Володимир Зеленський підтримав ініціативу. 17 червня уряд України ухвалив постанову про запровадження візового режиму для росіян.