Росіяни зможуть оформити візи для в’їзду в Україну у 8 містах РФ – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило, що громадяни Росії зможуть оформити українські візи у візових центрах компанії VFS Global, розташованих у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Згідно з повідомленням, подані у цих містах документи опрацьовуватимуться співробітниками дипломатичних установ України у третіх країнах. Росіяни, які живуть за кордоном, зможуть оформити українські візи у дипломатичних представництвах України у країнах, де вони проживають.

«Наявність в іноземця української візи не є безумовною гарантією його в’їзду до України – остаточне рішення щодо дозволу на перетин кордону ухвалюють посадові особи Державної прикордонної служби України», – зазначили в МЗС.

Візовий режим для громадян Росії починає діяти з 1 липня 2022 року.

Петицію про запровадження візового режиму для громадян РФ було зареєстровано на сайті президента України в середині лютого. Наприкінці травня Володимир Зеленський підтримав ініціативу. 17 червня уряд України ухвалив постанову про запровадження візового режиму для росіян.

Росія веде проти України загарбницьку війну, на яку під приводом «спецоперації» у лютому дав наказ президент Росії Володимир Путін. Як свідчать численні опитування громадської думки в Росії, громадяни цієї країни схвалюють політику свого лідера і підтримують збройне вторгнення в Україну.