Bloomberg повідомив про дефолт у Росії

У ніч на 27 червня в Росії вперше з 1918 року стався дефолт із суверенних боргових зобов’язань в іноземній валюті, пише агентство Bloomberg. За даними агентства, напередодні минув пільговий період для виплати близько 100 мільйонів прострочених платежів за держоблігаціями, і у разі неплатежу останній термін вважається подією дефолту.

Bloomberg зазначає, що цей дефолт стався вперше з 1918 року і став «кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам».

«Це похмура ознака швидкого перетворення країни на економічного, фінансового та політичного вигнанця», – зазначає агентство, оскільки валютні резерви Центробанку РФ заморожені, а найбільші банки відрізані від світової фінансової системи.

Проте, як наголошує Bloomberg, дефолт поки що носить в основному символічний характер і мало що означає для росіян.

У матеріалі йдеться про те, що Росія водночас заявляє про наявність коштів на покриття будь-яких рахунків. Минулого тижня вона оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, оскільки нинішню ситуацію з іноземною валютою «штучно створив Захід».

24 травня Міністерство фінансів США вирішило не продовжувати ліцензію, яка дозволяє Росії здійснити виплати для обслуговування зовнішнього боргу. Після цього російська влада оголосила, що проводитиме виплати за держборгом у рублях, що може стати порушенням зобов’язань перед власниками цінних паперів.

18 травня міністр фінансів Росії Антон Силуанов вкотре заявив про намір платити за державним зовнішнім боргом у рублях, якщо ліцензію, яка дозволяє обслуговувати його в доларах, не буде продовжено. Раніше Росія вже спробувала здійснити виплати в рублях, на що власники російських цінних паперів не погодилися.

Після запровадження санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну в Кремлі заявили про спроби ЄС підштовхнути Росію до «штучного дефолту».