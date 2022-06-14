Найбільші інвестиційні банки США перестали торгувати держборгом Росії

Найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs перестали торгувати борговими зобов’язаннями Росії. Як передає агенція Bloomberg з посиланням на свої джерела, ще на початку червня банки проводили операції з держборгом Росії, але призупинили їх після відповідної заборони Мінфіну США.

6 червня управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США заборонило американським інвесторам купувати боргові зобов’язання Росії. При цьому вони залишалися можливість продавати або тримати російські цінні папери.

24 травня Міністерство фінансів США вирішило не продовжувати ліцензію, яка дозволяє Росії провадити виплати для обслуговування зовнішнього боргу. Таке рішення може привести країну до дефолту за міжнародними зобов’язаннями – вперше з 1918 року.

Після цього російська влада оголосила, що проводитиме виплати за держборгом у рублях, що може стати порушенням зобов’язань перед власниками цінних паперів.

18 травня міністр фінансів Росії Антон Силуанов вчергове заявив про намір платити за державним зовнішнім боргом у рублях, якщо ліцензія, яка дозволяє обслуговувати його в доларах, не буде продовжена.

Раніше Росія вже спробувала здійснити виплати в рублях, на що власники російських цінних паперів не погодилися.

Наступні виплати у доларах та євро очікуються 23-24 червня. Якщо їх не вдасться провести, формальний дефолт може чекати на Росію вже наприкінці липня.

Москва погрожувала зверненням до судів у спробі запобігти дефолту.

Санкції, запроваджені Заходом після вторгнення Росії в Україну, забороняють операції із російським Мінфіном, Центробанком та Фондом національного добробуту.