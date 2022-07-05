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На базі в Севастополі залишаються три з 13 російських кораблів-носіїв крилатих ракет «Калібр» – фото

Фрегат проєкту 11356Р «Буревісник» – третій зліва, малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» – другий праворуч, Курина пристань Севастополя, 5 липня 2022 року

У бухтах Севастополя залишаються два кораблі й один підводний човен, які є носіями крилатих ракет типу «Калібр», повідомляють кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Від ранку в Графській бухті, в якій розташована паливна база Чорноморського флоту Росії, заправлявся паливом фрегат проєкту 11356Р «Буревісник».

Фрегат проєкту 11356Р «Буревісник» (ліворуч) заправляється паливом у Графській бухті Севастополя
Фрегат проєкту 11356Р «Буревісник» (ліворуч) заправляється паливом у Графській бухті Севастополя

У складі Чорноморського флоту три такі фрегати: «Адмірал Григорович» (бортовий номер 494), «Адмірал Ессен» (490) і «Адмірал Макаров» (499).

Від початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії до України бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Близько 10-ої години ранку два буксири перетягли фрегат до місця стоянки біля Куриної пристані.

Буксири перетягують фрегат до місця стоянки
Буксири перетягують фрегат до місця стоянки

Біля Куриної пристані також стоїть малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» – другий праворуч у ряді кораблів. У складі Чорноморського флоту Росії чотири таких МРК: «Вишній Волочок» (бортовий номер 609), «Орехово-Зуєво» (626), «Інгушетія» (630) і «Грайворон» (600).

Фрегат проєкту 11356Р «Буревісник» – третій зліва, малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» – другий справа
Фрегат проєкту 11356Р «Буревісник» – третій зліва, малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» – другий справа

Також у Південній бухті Севастополя стоїть підводний човен проєкту 636.3 «Варшав’янка» зі складу 4-ої окремої бригади підводних човнів. Субмарину пришвартовано до причалу на східному березі бухти.

Підводний човен проєкту 636.3 «Варшав’янка» біля причалу у Південній бухті Севастополя
Підводний човен проєкту 636.3 «Варшав’янка» біля причалу у Південній бухті Севастополя

У складі Чорноморського флоту Росії – шість підводних човнів проєкту «Варшав’янка»: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий» Новгород» і Б-271 «Колпіно».

Також у складі флоту є підводний човен «Алроса» проєкту 877В «Палтус», який після модернізації отримав можливість нести крилаті ракети «Калібр». Однак, як повідомляли Крим.Реалії, після проходження ходових випробувань цей підводний човен знову став на ремонт у 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті.

Таким чином, у головній базі Чорноморського флоту Росії у Севастополі залишаються три з тринадцяти носіїв крилатих ракет «Калібр». Десять носіїв виведено у море.

Раніше сьогодні в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що корабельне угруповання російських сил у Чорному морі у складі чотирьох надводних і двох підводних ракетоносіїв «продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет».

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