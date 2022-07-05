На базі в Севастополі залишаються три з 13 російських кораблів-носіїв крилатих ракет «Калібр» – фото

У бухтах Севастополя залишаються два кораблі й один підводний човен, які є носіями крилатих ракет типу «Калібр», повідомляють кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Від ранку в Графській бухті, в якій розташована паливна база Чорноморського флоту Росії, заправлявся паливом фрегат проєкту 11356Р «Буревісник».

У складі Чорноморського флоту три такі фрегати: «Адмірал Григорович» (бортовий номер 494), «Адмірал Ессен» (490) і «Адмірал Макаров» (499).

Від початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії до України бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Близько 10-ої години ранку два буксири перетягли фрегат до місця стоянки біля Куриної пристані.

Біля Куриної пристані також стоїть малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» – другий праворуч у ряді кораблів. У складі Чорноморського флоту Росії чотири таких МРК: «Вишній Волочок» (бортовий номер 609), «Орехово-Зуєво» (626), «Інгушетія» (630) і «Грайворон» (600).

Також у Південній бухті Севастополя стоїть підводний човен проєкту 636.3 «Варшав’янка» зі складу 4-ої окремої бригади підводних човнів. Субмарину пришвартовано до причалу на східному березі бухти.

У складі Чорноморського флоту Росії – шість підводних човнів проєкту «Варшав’янка»: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий» Новгород» і Б-271 «Колпіно».

Також у складі флоту є підводний човен «Алроса» проєкту 877В «Палтус», який після модернізації отримав можливість нести крилаті ракети «Калібр». Однак, як повідомляли Крим.Реалії, після проходження ходових випробувань цей підводний човен знову став на ремонт у 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті.

Таким чином, у головній базі Чорноморського флоту Росії у Севастополі залишаються три з тринадцяти носіїв крилатих ракет «Калібр». Десять носіїв виведено у море.

Раніше сьогодні в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що корабельне угруповання російських сил у Чорному морі у складі чотирьох надводних і двох підводних ракетоносіїв «продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет».