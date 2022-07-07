Ракета РФ влучила у танкер під прапором Молдови, що вже був обстріляний на початку вторгнення – ОК «Південь»

Російські військові під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 випустили дві ракети Х-31, одна з яких влучила в танкер Millennial Spirit (прапор Молдова), що дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту, повідомило оперативне командування «Південь».

«Нагадаємо, танкер був обстріляний російськими військовими кораблями в Чорному морі на початку російського вторгнення в Україну 2022 року. Наразі, імовірно, горіння залишків вантажу», – цитую дані ОК «Південь» міська рада Одеси в телеграмі.

За повідомленням, на момент першого влучання в судно на ньому було понад 500 тонн дизпалива. «Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже чотири місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії», – додали у командуванні.

Друга ракета «самоліквідувалася над морем», уточнили там.

Раніше сьогодні в ОК «Південь» повідомили, що російські військові в ніч на 7 липня атакували ракетами Одеську область і острів Зміїний у Чорному морі.