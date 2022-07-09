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Ракетний удар по Харкову: трьох людей госпіталізували, серед них дитина – Синєгубов

Наслідки обстрілу в Харкові, 8 липня 2022 року

Російські війська завдали удару по Харкову, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 9 липня.

«У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару», – заявив очільник області.

Він закликав містян максимально обмежити перебування на вулицях.

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«Троє цивільних, серед них одна дитина, госпіталізовані до медичних установ. Ще чотирьом людям медики надали допомогу на місці», – повідомив згодом Синєгубов.

Харків регулярно зазнає обстрілів російських військ.

Попри численні свідчення, Росія заперечує, що російська армія обстрілює цивільні об’єкти, руйнує житлові будинки та інфраструктуру міст і сіл.

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