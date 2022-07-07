Зросла кількість жертв сьогоднішнього російського удару по Харкову – Синєгубов

Зросла кількість жертв внаслідок російського удару по Харкову – загинули 3 людини, ще 5 поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Раніше повідомлялось про трьох поранених.



«За оновленою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, унаслідок обстрілу Немишлянського району російськими окупантами 3 цивільних загинули, 5 – отримали поранення», – написав він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.