Російські війська обстріляли Харків, одна лінія метро зупинила роботу – місцева влада

Російські війська обстріляли Харків, за попередніми даними, з реактивних систем залпового вогню, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню. Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно», – заявив він.

Читайте також: Через ракетний удар по Миколаєву одна людина поранена – голова ОВА

За його словами, на місці подій вже працюють відповідні служби.

Радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що наразі відомо про 16 поранених і трьох загиблих.

Крім того, Харківська міська рада повідомила про зупинку руху поїздів Салтівською лінією метро через обстріли.

Раніше Синєгубов повідомив, що вночі, починаючи з 3:40, Харків зазнав трьох ракетних ударів по цивільних об’єктах. З-під завалів врятували 84-річну жінку.