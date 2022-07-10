Через обстріли Харкова й області одна дівчина загинула, двоє людей поранені – Синєгубов

Протягом ночі Штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання в Основ’янському та Слобідському районах міста, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 10 липня.

«О 03:30 внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на шість квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан – середній», – заявив він.

Також протягом попередньої доби російські війська обстрілювали кілька районів області. В Ізюмському районі горіли відкриті території, госпіталізований 48-річний чоловік. Також у Чугуївському районі горіли трава, хвойна підстилка та пшеничне поле.

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«У селищі міського типу Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. На жаль, 20-річна жінка загинула. Поранена та госпіталізована 42-річна жінка», – додав Синєгубов.

Голова ОВА зазначив, що бойові дії в області тривають, російські війська намагаються не дозволити українським підрозділам просуватися.

«Окупанти провели розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, успіху не мали та відійшли», – зазначив чиновник.

Харків і область регулярно зазнають обстрілів російських військ.

Попри численні свідчення, Росія заперечує, що російська армія обстрілює цивільні об’єкти, руйнує житлові будинки та інфраструктуру міст і сіл.