На північному кордоні України триває мінування небезпечних ділянок – Наєв

Підрозділи Державної прикордонної служби проводять роботи зі зміцнення північного кордону України шляхом облаштування інженерних загороджень та мінування небезпечних напрямків, повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

«Наразі ситуація повністю контролюється військовими частинами ЗСУ, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Кожного дня наші захисники виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій. Тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень», – сказав Наєв у відео, поширеному пресслужбою Командування Об’єднаних сил у фейсбуці.

За його словами, робота триває також у штабах та органах військового управління, де генерали щодня виконують завдання з посилення української оборони на усіх напрямках.

«Ця робота свідчить про сумлінне і правильне ставлення до ситуації всіх військовослужбовців. Все це дає нам упевненість в тому, що оборона буде стійкою і непрохідною для противника», – наголосив Наєв.

8 липня у Генштабі ЗСУ повідомили про розвідку з боку білоруських військ: «На Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС Республіки Білорусь ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА».

Раніше в Головному управлінні розвідки заявили, що загроза вторгнення білоруської армії в Україну зберігається, але «наразі прямий військовий наступ з Білорусі є малоймовірним».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.