У Генштабі ЗСУ повідомили про розвідку з боку білоруських військ

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська ведуть розвідку, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА. На території цієї країни продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня поточного року. Заборона на польоти цивільних повітряних суден діє з 24 лютого поточного року», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Сіверському напрямку особливих змін немає.

1 липня в Головному управлінні розвідки заявили, що загроза вторгнення білоруської армії в Україну зберігається, але «наразі прямий військовий наступ з Білорусі є малоймовірним».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.