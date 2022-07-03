Лукашенко: «Наша участь у «спецоперації» РФ мною визначена давно»

Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія і що він «давно визначив» участь Білорусі у «спецоперації» (так у Росі називають війну) РФ проти України. Про це повідомляє 3 липня білоруське державне видання «БелТА» з посиланням на його виступ з нагоди Дня незалежності Білорусі.

«Ми – єдина країна, яка підтримує Росію у цій боротьбі. А скільки країн з того боку? Майже пів сотні, що фактично воюють проти Росії в Україні. Щось не складається баланс. І взагалі ті, хто нам дорікає, ви що, не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу – Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи... І що, вони не знали, що у нас створене вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали. То чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у «спецоперації» визначена мною давно», – сказав Лукашенко.

Він переконує, що у перший день нападу Росії на Україну, 24 лютого, він говорив, що «ми нікому не дозволимо стріляти в спину російській людині».

«І ми зайняли оборону від Брестської фортеці до південних кордонів для того, щоб не допустити цього удару в спину росіянам з боку натовських військ. Вони нам цього пробачити не можуть. І для нас сьогодні це виявилося найважливішим напрямом», – сказав Лукашенко.

Він виголосив, що НАТО нібито «збільшило вдесятеро» чисельність збройних сил у Східній Європі. Як він вважає, «щоб воювати».

2 липня Олександр Лукашенко заявив, що Україна намагалася атакувати Білорусь ракетами, і повідомив про наказ білоруським військовим «взяти під приціл центри ухвалення рішень у столицях «яструбів».

Президент України Володимир Зеленський 26 червня звернувся до громадян Білорусі, яких зараз «втягують у війну – навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 26 червня заявило, що керівництво установ та організацій Гомельської області Білорусі попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. За даними розвідки, Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

1 липня в Головному управлінні розвідки заявили, що загроза вторгнення білоруської армії в Україну зберігається, але «наразі прямий військовий наступ з Білорусі є малоймовірним».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.