У Міноборони пояснили, чи слід очікувати наступу з боку Білорусі

У Міністерстві оборони України пояснили, чи слід очікувати наступу з боку Білорусі.



«За даними Генштабу, поки що на території Білорусі не накопичуються ударні групи. Але є інші маркери, які можуть свідчити про те, що Білорусь може розглядатися як один з сценаріїв нашого ворога. Інформаційне нагнітання антиукраїнської ситуації в Білорусі і ось ці безкінечні навчання, які вони проводять – теж часто бувають приводом для тримання військ в бойовій готовності. Але говорити про те, що це однозначно може бути якимось припущенням чи прогнозом (щодо наступу з боку Білорусі) – ні, звісно. Але як один з сценаріїв – безумовно обидві сторони це розглядають», – сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.



Заступниця міністра оборони наголошує, що немає стовідсоткового прогнозу щодо того, як будуть розвиватися бойові дії.

«Провокація з боку РФ – це їхня стара тактика. Тому нам не звикати, ми розуміємо, що можуть бути провокації, що вони, наприклад, звинувачують Україну в тому, що насправді вони самі роблять, що вони створюють фейкові ролики нібито за участі українських військових. Справа в тому, що в світі вже перестали вірити цим російським заявам. Цей інструментарій у них працює тільки на внутрішнього споживача інформації. Але тут теж не треба розслаблятися. Якщо вони нагнітають цю інформацію, що Україна, за їхньою версією, завдає їм ударів, це означає, що вони можуть готувати у своїх громадян виправдання для власних дій», – додала вона.

Олександр Лукашенко напередодні заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія і що він «давно визначив» участь Білорусі у «спецоперації» (так у Росії називають війну) РФ проти України.

2 липня Олександр Лукашенко заявив, що Україна намагалася атакувати Білорусь ракетами, і повідомив про наказ білоруським військовим «взяти під приціл центри ухвалення рішень у столицях «яструбів».

Президент України Володимир Зеленський 26 червня звернувся до громадян Білорусі, яких зараз «втягують у війну – навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці».