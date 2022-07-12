З-під завалів у Часовому Яру дістали ще чотирьох загиблих – ДСНС

Під час розбору завалів будинку в Часовому Яру, по якому вдарили ракетою російські війська, дістали ще чотирьох загиблих, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій на Донеччині.

«Станом на 15:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п’ятиповерхового житлового будинку в місті Часів Яр тіла 38 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років)», – йдеться в повідомленні.

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З-під завалів врятували дев’ятьох людей. Співробітники ДСНС розібрали понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають. Участь у розборі беруть 57 рятувальників.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними Донецької ОВА, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися десятки людей.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.