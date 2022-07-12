Через ранкові удари по Миколаєву поранені 12 людей – Кім

Наразі відомо про 12 поранених через російський обстріл Миколаєва вранці 12 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«На цей час відомо про 12 поранених», – повідомив він о 9:49. Після цього нових повідомлень про постраждалих не було.

Як заявив згодом голова ОВА, вдалося ідентифікувати 19 боєприпасів, загалом у Миколаєві 24 «лунки».

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«Вони бісяться. (Українські – ред.) військові працюють чітко, палять не лише склади з БК, палять і командні пункти разом із генералами. Не пам’ятаю, але, здається, ми лідери зі знищення генералів, місце таке», – зазначив Кім.

Він додав, що у місті багато пошкоджень:

«На жаль, дуже серйозно обстріляли місто. Багато є пошкоджень, школи, лікарні. Всі живі й слава Богу. Все решту відбудуємо».

Російські війська вчергове обстріляли ракетами Миколаїв рано вранці 12 липня.