Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Через ранкові удари по Миколаєву поранені 12 людей – Кім

Наслідки одного з попередніх ударів по Миколаєву, 29 червня 2022 року

Наразі відомо про 12 поранених через російський обстріл Миколаєва вранці 12 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«На цей час відомо про 12 поранених», – повідомив він о 9:49. Після цього нових повідомлень про постраждалих не було.

Як заявив згодом голова ОВА, вдалося ідентифікувати 19 боєприпасів, загалом у Миколаєві 24 «лунки».

Читайте також: Кількість загиблих у Часовому Яру зросла, 70% завалів розібрали – влада

«Вони бісяться. (Українські – ред.) військові працюють чітко, палять не лише склади з БК, палять і командні пункти разом із генералами. Не пам’ятаю, але, здається, ми лідери зі знищення генералів, місце таке», – зазначив Кім.

Він додав, що у місті багато пошкоджень:

«На жаль, дуже серйозно обстріляли місто. Багато є пошкоджень, школи, лікарні. Всі живі й слава Богу. Все решту відбудуємо».

Російські війська вчергове обстріляли ракетами Миколаїв рано вранці 12 липня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG