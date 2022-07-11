«Чим далі, тим більше горітиме» – очільник Миколаївщини про вибухи на російських складах

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував обстріли Миколаєва та Харкова, назвавши їх «відповіддю» Росії на обстріли її складів та військових об’єктів.

«Горять склади окупантів, горять яскраво, багато. Дякуємо нашим партизанам за якісну роботу, за протидію колаборантам. Привіти теж дуже гарні надсилаєте. Ну росіяни нічим розумніше не могли відповісти, окрім як знову обстріляти наші житлові квартали і Харків. Я мовчу про села, які знищуються», – сказав Кім у своєму Телеграмі.

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Він прокоментував також повідомлення про наказ президента України Володимира Зеленського підготувати план деокупації півдня України.

«Команда президента була звільнити південь, що не може не тішити. І чим далі, тим більше горітиме в Херсоні складів БК і ворожих командних пунктів. Тому передавайте росіянам, які сидять у окопах, що й до них черга дійде, щ не відсидяться вони в чужому домі з краденим холодильником. Знайде нагорода кожного героя», – додав Кім.

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Почастішали повідомлення про деокупацію півдня України вже найближчим часом. Крім того, в останні дні влада закликає жителів окупованої Херсонщини намагатися виїхати з регіону або ж підготувати укриття на випадок бойових дій.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.