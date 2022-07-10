Президент України Володимир Зеленський анонсує переговори, які «сприятимуть» покаранню російських воєнних злочинців.



«Від початку цього вторгнення українські правоохоронці роблять усе, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збору доказів. До цієї роботи залучені наші партнери з багатьох держав. Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки – покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України й міжнародного правопорядку. І в моєму графіку на найближчий тиждень такі переговори, що сприятимуть відновленню справедливості, сприятимуть покаранню російських воєнних злочинців», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський додав, що ця активність направлена не лише на Європу та інші «традиційні регіони» для української дипломатії.



«Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі», – наголосив президент.



За його словами, покарання буде «невідворотним для кожного російського вбивці».



«Ракетний удар по місту Часів Яр на Донеччині. Кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних містах, по житлових районах, убиває абсолютно свідомо. Після таких ударів вони не зможуть сказати, що чогось не знали або не розуміли», – впевнений Зеленський.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися щонайменше 30 людей.

Наразі відомо про 15 загиблих. Шістьох людей вдалося врятувати – рятувальна операція триває.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Населений пункт Часів Яр розташований між Костянтинівкою та Бахмутом.