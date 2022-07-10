Обстріл Часового Яру: з-під завалів багатоповерхівки врятували ще одну людину – ДСНС

На Донеччині у місті Часів Яр з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої внаслідок російського удару, врятували ще одну людину, повідомляє у фейсбук пресслужба управління Державної служби з надзвичайних ситуації у Донецькій області.



«О 18:10, під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт в місті Часів Яр, виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого будинку постраждалу особу (чоловіка, анкетні дані уточнюються)», – йдеться у повідомленні.

Загалом з-під завалів врятували шість людей.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися щонайменше 30 людей. Наразі відомо про 15 загиблих.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Населений пункт Часів Яр розташований між Костянтинівкою та Бахмутом.