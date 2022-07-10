Часів Яр: з-під завалів дістали 15 загиблих – ДСНС

Станом на 13 годину 10 липня виявлено 15 загиблих внаслідок ракетного обстрілу Часового Яру, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

«Станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів п’ятьох осіб. Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

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За даними рятувальників, під завалами можуть залишатися ще 24 людей, серед них – одна дитина.

До робіт залучені 67 співробітників ДСНС, а також два навантажувача й два автокрани від місцевої влади.

Раніше голова Донецької обласної військової обласної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що напередодні російські війська випустили ракети по місту Часовий Яр, поціливши в житловий будинок.