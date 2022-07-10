Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння на Сумщині та Чернігівщині – ДПСУ

Російські війська продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області зі своєї території, повідомляє Державна прикордонна служба 10 липня.

За її даними, під обстріли потрапили Миропільська, Хотінська, Білопільська, Есманьська та Шалигінська громади Сумської області та Семенівська громада Чернігівської.

«Двічі Сумщину атакували ворожі вертольоти. Один із них здійснив два пуски ракет в напрямку одного з населених пунктів Білопільської громади, інший – три пуски ракет по території Миропільської громади. Територію Хотінської громади загарбники обстрілювали двічі, випустивши майже два десятки боєприпасів з РСЗВ та 120-міліметрових мінометів», – йдеться в заяві.

Шалигінська громада чотири рази зазнавала обстрілів із реактивних систем залпового вогню, мінометів та АГС. Прикордонники зафіксували близько 100 вибухів.

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Також російські війська тричі обстрілювали 120-міліметровими мінометами Есманьську громаду, де було 17 вибухів.

На Чернігівщині, додають у ДПСУ, також розірвалися російські міни калібру 120 міліметрів.

За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, обстріли по Шалигінській громаді прийшлися на вечір суботи та ранок неділі. Даних щодо постраждалих наразі немає.

Прикордонні регіони Сумської та Чернігівської областей регулярно зазнають російських обстрілів.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.