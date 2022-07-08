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Упродовж дня війська РФ 18 разів обстріляли Сумщину, є поранений – ОВА

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

За день 8 липня війська РФ здійснили 18 обстрілів Сумщини, повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, усього було зроблено понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо).

«Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська. Під час одного із обстрілів, близько 19:00, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них – влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує», – зазначив очільник ОВА.

Інтенсивність обстрілів поновилася після того, як учора російська армія лише раз відкривала вогонь по Сумщині.

Поза тим прикордонна Сумщина фактично регулярно потерпає від російських обстрілів.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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