В ОПУ погоджуються з прогнозом Буданова щодо термінів закінчення війни

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк погодився з прогнозом начальника ГУР Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що «більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року й Україна поверне Донбас і Крим».
Про це Подоляк сказав, відповідаючи на запитання проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».
«Прогнози Буданова абсолютно об’єктивні й абсолютно доречні. Саме так і закінчиться війна. Війна закінчиться у будь-якому разі на умовах України й у будь-якому разі з поверненням території України», – заявив він.
Радник голови Офісу українського президента також наголосив на неприпустимості того, щоб Росія контролювала бодай якусь територію України. За його словами, у протилежному разі окуповані території стануть «плацдармом для подальшої ескалації».
«Лише програш Росії в Україні, такий значний, вагомий, відчутний, тобто коли вона піде з території України, дозволить Росії піти шляхом перетворення всередині країни, розвантаживши у такий спосіб системи глобальної безпеки від тих ризиків, які генерує путінська еліта Росії», – зазначив він.
У травні в інтерв’ю Sky News начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що «більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року, ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, враховуючи Донбас і Крим».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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