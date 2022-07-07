За день війська РФ лише раз відкривали вогонь по Сумщині – влада

Упродовж дня 7 липня російські війська відкрили вогонь по Сумщині лише раз, повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«За день росіяни відкривали вогонь один раз, близько 15-ї години. Били з кулеметів та автоматичного гранатомету по околицям одного з сел Шалигінської громади. Постраждалих та руйнувань немає», – повідомив Живицький.

Інформація від посадовця – станом на 21:00 7 липня.

Останнім часом прикордонна Сумщина регулярно потерпає від російських обстрілів.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.