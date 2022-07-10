Військові готуються до деокупації півдня України – Резніков

Україна готується до деокупації південних територій, заявив міністр оборони Олексій Резніков виданню The Times.

За його словами, українська сторона накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю.



Резніков сказав, що президент Володимир Зеленський доручив українським військовим повернути окуповані південні території.



«Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент дав доручення верховному військовому головнокомандувачу розробити плани», – сказав він.

Почастішали повідомлення про деокупацію півдня України вже найближчим часом. Крім того, в останні дні влада закликає жителів окупованої Херсонщини намагатися виїхати з регіону або ж підготувати укриття на випадок бойових дій.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.