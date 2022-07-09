«Окупантам буде не до «референдуму». ЗСУ готуються до деокупації півдня?

Чи проводитимуть російські військові наступ на Запоріжжя? Чи готові Збройні сили України до деокупації частини Херсонської й Запорізької областей? Чи варто жителям окупованого півдня виїжджати на підконтрольну владі України територію перед загостренням бойових дій? Це з'ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не відмовилася від ідеї окупації всієї України. В інтерв’ю американському телеканалу CNN , опублікованому 8 липня, Зеленський зазначив: «У плани Росії входить і зміна політичного керівництва, і окупація всієї держави, ми абсолютно в цьому впевнені».

заявив, що Росія не відмовилася від ідеї окупації всієї України. В інтерв’ю американському телеканалу , опублікованому 8 липня, Зеленський зазначив: «У плани Росії входить і зміна політичного керівництва, і окупація всієї держави, ми абсолютно в цьому впевнені». Українська розвідка не виключає спроб наступу армії Росії на Запоріжжя. Про це під час брифінгу 7 липня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр . Вона зазначила, що за даними Головного управління розвідки Міноборони, російські війська, ймовірно, спробує провести наступальні дії у напрямку Запоріжжя та оточити підрозділи ЗСУ.

. Вона зазначила, що за даними Головного управління розвідки Міноборони, російські війська, ймовірно, спробує провести наступальні дії у напрямку Запоріжжя та оточити підрозділи ЗСУ. Водночас, українська армія у період з 28 червня по 6 липня знищили 16 військових складів та казарм російських військових на окупованих українських територіях, повідомило 7 липня управління стратегічних комунікацій ЗСУ. В переліку зазначені об'єкти, що були розташовані в Новій Каховці, Чорнобаївці, Херсоні, а також у Мелітополі.

Через небезпеку загострення бойових дій мер Мелітополя Іван Федоров рекомендує місцевим жителям виїхати з міста. За його словами, ескалація може розпочатися найближчим часом. До евакуації жителів окупованих територій Херсонської та Запорізької областей 8 липня також закликала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Ситуація в Мелітополі

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 6 липня зазначив, що Збройні сили України просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – Херсонщині та Запорізькій області. За його словами, «нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія та зброя, яку Україна отримала від партнерів».



Мер Мелітополя Федоров 3 липня повідомив, що українські військові знищили одну з чотирьох військових баз російської армії у Мелітополі. ЗСУ завдали по об'єкту понад 30 ударів. Крім того, за словами Федорова, напередодні, завдяки силам спротиву, зійшов з рейок російський бронепоїзд з боєприпасами.

За інформацією мера Мелітополя, українські військові завдали ударів по базі транспортної авіації, яку російська армія захопила 25 лютого. Там військові окупанти зберігали боєприпаси, важке озброєння та налагоджували логістику постачання на Херсонський, Донецький та Запорізький напрямки. Мер нагадав, що кілька місяців тому «російська армія навмисно сформувала на території Мелітополя свої чотири військові бази, щоб можна було прикритися цивільними жителями».



Федоров також зазначив, що «російські окупанти намагаються спровокувати обстріли мирних районів, аби постраждало населення і була зруйнована міська інфраструктура». Через небезпеку загострення бойових дій мер рекомендує виїхати з міста. Федоров також розповів, що на Оріхівському шосе у Запоріжжі відкрито пункт транзиту, через який автомобілі можуть пересуватися як з окупованих територій, так і назад.

«Буде великий потік охочих на евакуацію і наше завдання зараз допомогти розташовуватися тим, хто бажає виїхати на територію міста Запоріжжя. Зараз рашисти (російська армія – ред.) хочуть зробити низку провокацій. Показати те, що страждає мирне населення, руйнується міська інфраструктура, зруйновані наші багатоповерхівки. Ці провокації ми знаємо, і як працює рашистська пропаганда, ми також знаємо», – зазначив Федоров.

«Запоріжжя готове до оборони»

Голова Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк розповів «Новинам Приазовʼя», що за час повномасштабної війни до Запоріжжя прибули близько 70 тисяч переселенців. Більшість із них були спрямовані далі, до інших регіонів України, щоб уникнути навантаження на місто, враховуючи ризик ескалації бойових дій, каже посадовець.

«В місті Запоріжжя все стабільно. Жодних хвилювань немає, ми навпаки приймаємо біженців. І з Херсону в нас дуже багато, з окупованої Запорізької області, переїжджають, виїжджають постійно колони. Жодної паніки точно немає», – запевнив голова адміністрації.

Разом з тим, він наголосив, що величезна територія запорізького району повністю підготовлена до оборони та загострення воєнних дій.

«Місто Запоріжжя це цілий укріплений район. Кривий Ріг, який закриває нам тил, місто Дніпро, яке закриває північ і частину сходу, та місто Запоріжжя, яке закриває частину сходу та південь. Уявіть собі, тут мешкає 3,5 мільйони людей, поділіть на два – це 1,5 мільйона чоловіків. Нехай, мільйон візьме зброю, не враховуючи ЗСУ, підрозділів всякого роду, відділень і тощо», – зазначив Буряк.

Він зауважив, що російські військові за весь час повномасштабного вторгнення не просунулися далі міста Василівки. Буряк вважає, що «армія Росії не зможе зібрати угруповання, спроможне на захоплення Херсонщини і Запоріжжя».

Буде загострення, це правда. Та всі готуються до наступальної кампанії, всі накопичують сили

«Те, що буде загострення, це правда. Та всі готуються до наступальної кампанії, всі накопичують сили. Те, що для російських сил пріоритет – закрити нарешті кордони Донецької області, ми це знаємо і в цьому напрямку готуємося. Для нас наразі сьогодні пріоритет – південний напрямок з боку Херсона, Мелітополя. У нас мотивованих свіжих сил значно більше в Україні», – підкреслив Буряк.

Херсонщина: «окопують БТРи біля Антонівського мосту»

Міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук 7 липня звернувся до жителів міста із закликом виїжджати. Мер наголосив: російські окупаційні сили не погоджують так звані «зелені коридори», але, за можливості, рекомендував залишати регіони, які близькі до інфраструктурних чи військових об'єктів. У коментарі «Новинам Приазов’я» він додав, що радить жителям Олешок уникати місць розташування російських військових.



«Сьогодні ЗСУ дійшли на таку відстань, що вже є можливості дострілювати до цих місць, від цього страждає мирне населення. Мій посил був про те, що, якщо ви десь перебуваєте поруч, я сам особисто знаю, моя родина є власником заміського комплексу, в ньому живуть російські солдати, і я знаю, що рано чи пізно туди прилетять снаряди, то ж сусідів я своїх попередив виїхати звідти, бо снаряд не летить плюс-мінус метр», – повідомив мер Олешок.

Рищук розповів, що, за його інформацією, російські військові готуються до оборони біля Антонівського мосту, який з'єднує правий і лівий берег Дніпра. За його словами, в цьому місці «окопують БТРи, будують захисні споруди, прибула значна кількість солдатів».

Заселяються в приватні будинки, дуже багато їх на промисловий території, автопарки. Все це дуже близько до Антонівського моста

«Якщо брати мою громаду, вони (російські військові – ред.) зайняли гуртожитки, бази відпочинку, в школах їх поки немає, в будинках культури я їх не бачу, але заселяються у приватні будинки, дуже багато їх на промисловий території, автопарки, їх там дуже багато. Все це дуже близько до Антонівського моста. Те, що я бачу, я не є військовим експертом, але логічно думаю, що готуються до оборони Антонівського мосту», – розповів Рищук.



Мер Олешок зазначив, що в багатьох будинках міста немає підвалів. Частина бомбосховищ давно продані та переорієнтовані на склади, а діючі не зможуть вмістити всіх жителів. Разом із тим, чоловік непокоїться, що російські військові використовуватимуть багатоповерхівки поблизу моста як укріплення.

«Росія перекидає ресурси з Маріуполя»

Полковник Збройних сил України, воєнний журналіст Владислав Селезньов розповів, що російські військові зосередили більш ніж половину власних резервів у напрямку Лисичанська, Бахмута і Слов'янська. Це дозволяє українським підрозділам проводити контрнаступальні дії тактичного рівня на південному напрямку.

Вони (армія РФ) з району Маріуполя через Мелітополь перекидають ресурси, щоб посилити власні угрупування військ в напрямку від Запоріжжя на південь в бік Мелітополя

«Інколи ці тактичні контрнаступи перетворюються на оперативний успіх. Що стосується від Запоріжжя в напрямку Гуляйполя, Полог – там наші підрозділи мають відповідні успіхи. Росіяни бачать це, змушені зменшувати ризики від українського контрнаступу. Зокрема, вони з району Маріуполя через Мелітополь перекидають ресурси, щоб посилити власні угрупування військ в напрямку від Запоріжжя на південь в бік Мелітополя», – пояснив полковник.



Воєнний журналіст переконаний, що дії української армії залежать від темпів і обсягів постачання військово-технічної допомоги, в першу чергу,– артилерійських засобів ураження.

«Там, де українська армія має, окрім бажання, ще й можливості проводити контрнаступальні заходи, там, справді справи наші дуже добрі. Адже, за наявності артилерії та боєприпасів, ми можемо нищити ворогів. Там, де паритету немає, а є тотальне збільшення російської окупаційної армії, засобів артилерії – там ситуація гірша», – зазначив Селезньов.

Прогноз на серпень

Селезньов вважає, що російська армія навряд чи буде спроможна провести наступ на Запорізькому напрямку. Навпаки, експерт зазначив, що у серпні цілком реальними можуть бути успіхи українських військових у просуванні на півдні.

Ми матимемо чудові результати пов'язані з тим, що будемо вичавлювати з території країни російських окупантів

«В цьому контексті я орієнтуюсь на заяви очільника головної розвідки нашої країни генерала Буданова, який переконаний, що в серпні нас чекають дуже яскраві та дуже помітні всьому світу успіхи української армії. Де вони будуть спостерігатися? Думаю, саме в напрямку на Херсон, можливо, від Запоріжжя та Мелітополя, ми матимемо відповідні чудові результати пов'язані з тим, що будемо вичавлювати з території країни російських окупантів», – зазначає військовий експерт.

Голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, що на півдні України ініціативу мають саме ЗСУ. Російська армія змушена реагувати і перекидає свої підрозділи на цей напрямок, але говорити, приміром, про звільнення Мелітополя поки зарано, каже він.

Наш рух опору діє ефективно саме в цьому регіоні. Але поки що зарано говорити про те, що Мелітополь буде звільнено

«Наразі найбільш ефективна тактика, конкретно по Мелітополю, це є тактика, якраз знищення логістичних центрів, знищення шляхів, сполучень окупантів. Відправили під укіс їхній бронепотяг, яким окупанти так пишалися, що він є надзвичайно захищеним. Це свідчить про те, що наш рух опору діє ефективно саме в цьому регіоні. Але поки що зарано говорити про те, що Мелітополь буде звільнено», – вважає експерт.

Кузан зауважив, що українські військові поки не мають паритету в кількості важкої зброї у порівнянні з противником. Знищення складів російської армії сприятиме прискоренню повноцінного контрнаступу ЗСУ, каже він.

«Я розраховую, протягом цього місяця хоча б вирівнятись в ситуації, потім утриматися за умов досягнення паритету. І вже після цього можна буде говорити про повноцінний контрнаступ і звільнення наших окупованих територій», – пояснив голова центру безпеки і співпраці.

Вплив на хід війни Керченського мосту

Сергій Кузан зазначив, що знищення Керченського мосту, що останнім часом постійно обговорюють, не вплине на хід війни. До того ж, українські військові поки що не мають для цього достатньої кількості необхідного озброєння.

Знищення одного мосту не вирішить проблеми, тобто не змінить сам хід війни

«Звичайно, що знищення будь-якого мосту, як і будь-якого шляху, сполучення, це суттєва допомога нашим ЗСУ, і, звичайно, що шкода для окупанта. Але наразі ми не маємо достатньої кількості саме засобів для того, щоб знищити той добре укріплений міст. І звісно, що знищення одного мосту не вирішить проблеми, тобто не змінить сам хід війни. Нам все одно доведеться і знищувати сили, засоби, паливо, набої противника, який вже перебуває тут», – пояснив Кузан.

Голова Українського центру безпеки і співпраці зауважив, що дії агресора лише об’єднують українців та зміцнюють підтримку західних партнерів. Через це росіяни вимушені змінити тактику.

«Вони (російські військові – ред.) застосовують більш точні ракети типу «Калібр», ведуть обстріли з Чорного моря. Наприклад, стріляли в Одещину, обстріляли Миколаївщину, спалили фактично 35 тонн зерна, спалили у Миколаївській області фермерське господарство. Це свідчить про те, що росіяни свідомо якраз зривають відвантаження зерна, якого так потребує світ», – нагадав Кузан.

Тактика ракетного терору зберігається. Наші ЗСУ міцно тримають позиції, закріплюються і готуємося до звільнення Херсонської області, до деокупації

Разом з тим, він наголосив на ефективності української протиповітряної оборони. Випадки, коли вона не спрацьовує Кузан пояснив хаотичністю та масштабністю обстрілів.

«У зв'язку з різноманітністю ракет, в тому числі і старих, і радянського виробництва, у зв'язку з тим, що обстріли ведуться одразу з трьох напрямків хаотично, то, звісно, що ніяка система ППО не може повністю впоратися з цими ракетними обстрілами. Отже, така тактика ракетного терору зберігається. Наші ЗСУ міцно тримають позиції, закріплюються і готуємося до звільнення Херсонської області, до деокупації», – запевнив Кузан.

«Важливо пробивати коридор до моря»

Колишній голова Служби військової розвідки України Микола Маломуж зазначив, що запорізький напрямок є стратегічно важливим для російських військових.

«Запорізький напрямок надзвичайно важливий в плані можливого поступового витіснення наших військ, захоплення Запоріжжя і пробивання фактично південних коридорів – це вже третій етап. Перший це Лисичанськ, тоді Краматорськ, Бахмут і Слов'янськ, а далі вже відповідно рухатись на Запоріжжя, захопивши Дніпропетровщину, Херсонський, Миколаївський і Одеський напрямки. Ці формати сьогодні відпрацьовані генштабом РФ і закріплені на засіданні РНБО на цьому тижні», – пояснив експерт.

За словами Маломужа, успішні дії Збройних сил України на запорізькому та херсонському напрямках можуть вплинути і на ситуацію на Донбасі.

Якщо розпочнеться паніка, коли ми почнемо їх оточувати, тоді у росіян буде і велика проблема на сході, на Донеччині, Луганщині

«Тут важливо завдавати ударів по Мелітополю, з іншого боку, так само пробивати коридори до моря і відповідно захоплення мостів по Херсонському напрямку. Щоб наші спецназ і Головне управління розвідки (ГУР), і Нацгвардія паралельно з цим проводили операцію по знищенню складів, мостів, штабів управління, радіолокаційних систем – ось це в комплексі дає великий успіх по звільненню в принципі Запорізької і Херсонської областей. Якщо розпочнеться паніка, коли ми почнемо їх оточувати, тоді у росіян буде і велика проблема на сході, на Донеччині, Луганщині», – вважає Маломуж.



Разом із тим він зазначив, що російські окупаційні сили продовжують готувати частину південного регіону України до проведення так званого «референдуму». Але, на думку експерта, реалізувати цей процес буде неможливо, якщо найближчими тижнями активізуються бойові дії.

«Я думаю, що готовності до «референдуму» немає, і якщо ми протягом 2-3 тижнів будемо готові з отриманими засобами і західних зразків, і нашого військово-промислового комплексу, проводити спеціальні операції по наступу в Запорізькій і Херсонській області. Підкреслюю – це повинна бути злагоджена і комплексна позиція, їм буде не до «референдуму», – наголосив колишній голова Служби військової розвідки України.