60-та окрема піхотна бригада повідомляє про звільнення села Іванівка на Херсонщині

Збройні Сили України увійшли в село Іванівка в Херсонській області, повідомляє пресслужба 60-ї окремої піхотної бригади.

«Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка», – йдеться в повідомленні.

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Наразі, зазначає пресслужба, військові налагоджують комунікацію з місцевими жителями.

Генеральний штаб не повідомляв наразі про деокупацію з Іванівки.

Напередодні видання Times оприлюднило інтерв’ю міністра оборони Олексія Резнікова, який заявив, що Україна готується до деокупації своїх південних територій.