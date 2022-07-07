«Шантаж батьків та вчителів». Як окупаційна влада готується до навчального року на окупованій Росією частині півдня

Як Росія проводить підготовку до нового навчального року на окупованій частині півдня України? Чи багато вчителів почали співпрацювати з окупантами? Як представники російських окупаційних сил чинять тиск на батьків, які не хочуть віддавати дітей до шкіл?

На захопленій частині Запорізької області російські окупаційні сили залякують батьків і вчителів, намагаючись відновити навчальний процес. Як розповіла голова Молочанської міської ради Запорізької області Ірина Липка , зараз у громаді «російські військові продовжують викрадати людей, а також погрожують «позбавленням батьківських прав» тим, хто не хоче віддавати дітей до школи».

, зараз у громаді «російські військові продовжують викрадати людей, а також погрожують «позбавленням батьківських прав» тим, хто не хоче віддавати дітей до школи». Цю інформацію 5 липня також підтвердили в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України. Зокрема, у Пологівському районі Запорізької області окупаційні «чиновники» примушують жителів відправляти своїх дітей до шкіл і дитячих садочків, де працюють вчителі та вихователі, які приїхали з Росії, повідомляє розвідка. У випадку незгоди батьків, окупаційна «адміністрація» погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів, а батьків карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до так званої «армії ДНР», жінок – на комунальні роботи, пов’язані з прибиранням міста».

Російські окупаційні сили планують закривати дефіцит вчителів на окупованій частині півдня України за рахунок кримських педагогів, повідомив 29 червня аналітик організації «КримSOS» Євген Ярошенко. Він стверджує, що «абсолютна більшість педагогічних працівників на окупованих територіях відмовляється співпрацювати з російськими силами.

«Педагоги незламні»

Вчитель історії з Херсонської області Сергій Шишковський розповів «Новинам Приазовʼя», що йому також відомо про випадки, коли окупанти погрожують «позбавленням батьківських прав» тим жителям, які не хочуть віддавати дітей до шкіл. До того ж йдуть розмови про те, що від батьків будуть вимагати отримання російського громадянства для влаштування дітей до шкіл.

Люди бояться втратити своїх дітей, не знають, що робити з тим, що там вимагають зараз.

«Місцеві жителі не хочуть вести дітей до школи, але оті залякування. Люди бояться втратити своїх дітей, не знають, що робити з тим, що там вимагають зараз. Принаймні там такі розмови йдуть, що потрібно буде російське громадянство, щоб віддати дитину в школу. Якщо батьки одинаки, то треба в будь-якому випадку оформляти до школи, або будете мати проблеми», – сказав Шишковський.

Працівниця сфери освіти з Енергодара Запорізької області на умовах анонімності розповіла «Новинам Приазовʼя», що російські окупаційні сили планують розпочати навчання в трьох школах з десяти, які є в місті.

«Дійсно в місті Енергодар відбувається тиск на батьків та дітей щодо початку навчального року за їхніми (російськими – ред.) стандартами та законодавством. Вони робили збори в одній зі шкіл нашого міста, куди запрошували батьків та пропонували навчання», – розповіла жінка.

«Наразі відомо, що вони планують відкрити три навчальні заклади, але з їхніх слів було сказано, що початкова школа буде починатися з семи років. І батьки – в шоку. Знаєте також, що радує, з одного боку, що батьки вміють фільтрувати ту інформацію, яку подають їм окупанти», – додала працівниця освіти.

Вона також повідомила, що російські окупаційні сили продовжують схиляти до співпраці місцевих освітян. За її даними, погодилися на це 43 людини, з яких лише двоє – шкільні педагоги.

«Зараз вони шукають собі кадри, але ще хочу зауважити, що незламність наших педагогів, цим можна пишатися, цією незламністю, бо в них є наразі брак педагогічних кадрів. Наскільки мені відомо, вони дзвонили вчителям, до деяких вчителів вони приходили додому», – стверджує педагог з Енергодару.

«Всі ті вчителі, про яких я говорю, вони були незламні. Судячи з того, вони відкриють заклади однозначно, тому що є люди, батьки, яким треба направляти дітей, бо їм треба працювати. Можливо будуть і три заклади, але вони будуть неповні», – впевнена жінка.

Херсонщина: «скандальний «міністр освіти»



4 липня російська влада призначила на окупованій частині Херсонської області так званий «уряд», до складу якого увійшли четверо осіб, серед яких і так званий «міністр освіти та науки». Ним став заступник голови адміністрації міського округу Кашира Московської області Михайло Родіков.

Головнна редакторка «Центру журналістських розслідувань» Валентина Самар розповіла, що цей чиновник кілька років очолював так званий «департамент освіти» в окупованому Севастополі і відзначився кількома скандалами.

Приїхав відбудовувати на території Херсонської області систему російської освіти

«З 2015 по 2018 рік він очолював там департамент освіті і кожного року був скандал, через що губернатор Розважаєв (голова російського уряду Севастополя – ред.) намагався його звільнити, але не звільняв. Це був дитсадок, який був аварійним, але начальник департаменту не бачив цього, не робив нічого. Був скандал із масовим отруєнням в таборі «Ласпі», після чого Родіков був змушений подати у відставку та повернутися у своє рідне Підмосков'я. Дивне призначення, враховуючи, що Родікову вже 64 роки, за 5 хвилин пенсіонер, однак, ще має порох в порохівницях і приїхав відбудовувати на території Херсонської області систему російської освіти», – зазначила Самар.

Маріуполь: «заборона на виїзд освітянам»

Тим часом у Маріуполі російські окупаційні сили відправляють місцевих вчителів на так звану «атестацію» до Москви, повідомив 2 липня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, через брак вчителів, які готові співпрацювати з окупантами, у місті діє неофіційна заборона на виїзд освітян.

У травні цього року на той час уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що в Маріуполі російські окупанти планують з нового навчального року «повністю русифікувати навчання, запровадивши свої стандарти».

Вони прямо вчать тому, щоб діти ненавиділи Україну

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін вважає, що навчання за російською програмою більше схоже на «уроки пропаганди», ніж на освітній процес: «Вони прямо вчать тому, щоб діти ненавиділи Україну, вони розповідають на так званих уроках історії, що це Україна винна в тому, що почалася війна, а не Росія напала на Україну, на Маріуполь і створила весь цей жах. Тому, ну, сказати, що це якось пов'язано зі справжнім освітнім процесом дуже складно, це фактично уроки пропаганди».

Бородін зазначив, що зараз складно сказати, хто з освітян добровільно почав співпрацювати з російськими окупаційними силами, а хто був змушений це робити через залякування чи шантаж.

«Треба буде пройти перевірку поліграфом, усім тим людям, які співпрацювали з окупантами, і, я думаю, тоді можна буде з'ясувати, чи людина дійсно була вимушена, тому що її під якимось тиском або під загрозою життя змусили працювати. Або ж людина свідомо співпрацювала з колаборантами. Бо одна річ, – коли ти працюєш лікарем і рятуєш людей, це можна зрозуміти, а інша річ, – коли ти фактично не навчаєш дітей чомусь для них корисному, а фактично допомагаєш пропагандистам створити з цих дітей, якихось зомбі», – підкреслив депутат.

«Деокупація мислення та свідомості»

Ексміністерка освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що навчальний процес на окупованих територіях, які перебувають в інформаційному вакуумі, «несе особливі загрози для України».

Страшним наслідком є те, що частина населення перебуває в інформаційному вакуумі

«Перш за все, страшним наслідком є те, що частина населення перебуває в інформаційному вакуумі, бо часто вони не мають доступу до інтернету і дивляться по телевізору тільки російські програми. Тобто, це родини, в яких виховуються діти, а діти все це теж слухають і після того діти йдуть до школи, і в школі окупанти прекрасно розуміють значення ідеології і того, що діти чують на повсякдень. Вони цими наративами повністю забруднюють освітній простір», – підкреслює Гриневич.

«Це означає, що при деокупації нам треба буде робити не тільки деокупацію територій, а і деокупацію мислення, деокупацію свідомості. Бо чим більше це відбувається, тим більше це заражає свідомість, особливо коли люди не мають іншої адекватної правдивої інформації і їх тримають в ізоляції, це перший складний дуже наслідок», – додала вона.



На думку Гриневич, викликом для української освітньої системи буде також розв'язання кадрових питань.

«Другий наслідок – що частина вчителів опиниться на якийсь час в такій ізоляції, коли вони не мають ні роботи, ні засобів для проживання, якщо вони принципово відмовляться йти і працювати в школи, і це означає, що цих людей необхідно буде в першу чергу якось підтримати, допомогти їм», – підкреслила вона.

Ми повинні з'ясувати, хто не просто співпрацював, а ще й був ініціатором цієї співпраці і русифікації системи освіти

«І буде частина вчителів, без сумніву, і вони вже є, які готові співпрацювати з окупантами і це буде ще один такий серйозний крок по деокупації, коли ми повинні з'ясувати, хто не просто співпрацював, а ще й був ініціатором цієї співпраці і русифікації системи освіти», – вказує ексміністерка.

Вона вважає, що метою Росії є «знищення української національної ідентичності», саме тому окупанти першочергово руйнують систему освіти.

Освіта – це душа, в якій народжується оця національна ідентичність, тому окупанти і б’ють одразу в цю душу

«Система освіти в усіх країнах провідних – це є якраз основне середовище формування національної ідентичності людини.

І тому це душа, в якій народжується оця національна ідентичність, тому окупанти і б’ють одразу в цю душу, тому вони одразу почали палити книжки з історії України, тому вони почали втручатися в шкільну освіту і тому вони знищують наші школи», – додала Гриневич.

Кабінет міністрів рекомендує школам почати навчання з 1 вересня – про це заявив на засіданні 24 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас у вищих навчальних закладах уряд пропонує відновити навчання з 15 серпня, за винятком перших курсів. За словами Шмигаля, місцева влада має пропрацювати організаційний процес очної та змішаної форми навчання, в тому числі:

організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки

візуалізацію шляху до безпечних місць в закладах освіти

забезпечити у сховищах умови для перебування та навчання

забезпечити в кожному закладі тривожну кнопку на випадок надзвичайної ситуації.

Станом на 12 червня через російські бомбардування й обстріли в Україні пошкоджений 1971 заклад освіти, з них 194 – зруйновані повністю, додали в прокуратурі.