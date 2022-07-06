Російський «уряд» під керівництвом ФСБ. Кремль прискорює анексію окупованої Херсонщини?

Що відомо про російських чиновників, яких призначили в окупаційному «уряді» Херсонської області? Чим займатиметься новостворена «структура»? Наскільки ймовірним є проведення псевдореферендуму на окупованій частині Херсонщини після призначення Росією «уряду» в регіоні, з’ясовували в проєкті Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські окупаційні сили створили так званий «уряд» на захопленій частині Херсонської області. Про це стало відомо 4 липня після приїзду на Херсонщину першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнка.

Призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» окупованої Херсонщини Кирило Стремоусов зазначив, що на окупованій частині області «формують систему управління за зразком суб'єктів Росії».

зазначив, що на окупованій частині області «формують систему управління за зразком суб'єктів Росії». 3 липня міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки повідомило, що Росія планує провести псевдореферендум щодо приєднання Херсонської області до Росії до осені та готова сфальсифікувати результати голосування. В повідомленні відомства сказано, що «Росія, ймовірно, віддає перевагу псевдоконституційному голосуванню, намагаючись узаконити свій контроль над регіоном». Також зазначається, що попри арешт 28 червня міського голови Херсона Ігоря Колихаєва, на захоплених територіях Херсонщини триває широкомасштабний збройний і мирний опір.

Керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов 4 липня також повідомив, що Росія готується провести псевдореферендум у Херсонській та Запорізькій областях 11 вересня. Однак, за його словами, «між підготовкою та фактом довгий шлях».

Що відомо про російських «урядовців»?

До складу новоствореного російськими окупантами «уряду» увійшли четверо осіб, очолив цей його Сергій Єлісєєв, який до цього обіймав посаду першого заступника голови регіонального уряду в Калінінградській області Росії.



Його заступником став народний депутат України, виключений з фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов, проти якого в Україні відкрили кримінальне провадження. Ще один заступник – Володимир Беспалов також з Калінінградської області, був заступником міністра муніципального розвитку. Також у псевдоуряді є так званий «міністр освіти та науки». Ним став заступник голови адміністрації міського округу Кашира Московської області Михайло Родіков.





Про очільника так званого «уряду» Херсонщини Сергія Єлісєєва з російських медіа відомо, що 1998 року він закінчив Академію Федеральної служби безпеки Росії, до 2005 року проходив службу в органах ФСБ. З листопада 2016 року Єлісєєв працював у структурах уряду Калінінградської області. На окуповану частину Херсонщини його відрядили з посади заступника голови уряду Калінінградської області.



Також російські ЗМІ повідомляють, що посади в так званому «уряді» переважно отримали управлінці з Росії, котрі пройшли «школу губернаторів», яку закінчили майже всі голови регіонів цієї країни.

Головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар вважає, що російські чиновники були відряджені до Херсонщини, оскільки в регіоні виявилося недостатньо місцевих жителів, готових співпрацювати з Росією і обіймати посади в окупаційних «структурах». Крім того, представники так званого «уряду» будуть відповідати за спробу анексії частини Херсонщини і розподіл коштів на адміністрування регіону.

Довірити їх херсонським колаборантам вони не можуть, бо щоб адмініструвати ці процеси, потрібні перевірені громадяни Росії.

«Щоб люди пішли на референдум, потрібні гроші. Довірити їх херсонським колаборантам вони не можуть, бо щоб адмініструвати ці процеси, потрібні перевірені громадяни Росії. А хто може бути більш перевіреним, ніж співробітники ФСБ», – прокоментувала Самар «Новинам Приазовʼя».



«Наразі навіть ті десять тисяч допомоги йдуть не з російського або херсонського бюджетів, а з бюджету міністерства з надзвичайних ситуацій (Росії – ред.) як допомога людям, які опинилися в скрутному становищі», – додала вона.



Журналістка розповіла, що повідомляють російські ЗМІ про призначених на Херсонщину чиновників, зокрема Єлісєєва: «2-го липня ЗМІ Калінінграда повідомило про те, що він їде на Херсонщину і буде керувати тимчасовою адміністрацією. З ним їдуть ще четверо калінінградських чиновників. Поки ми знаємо прізвище одного з них – це Безпалов. Історик за фахом та людина, яка багато публікується, він очолював інформаційно-політичний відділ в уряді Калінінградської області і останнім часом був заступником міністра з внутрішньої політики».

«Власне внутрішньою політикою він і буде займатися в окупованій Херсонській області. З останнього, він відповідав в апараті за організацію виборів, які будуть 11 вересня і, я думаю, ті ж завдання він буде виконувати в Херсоні. Якщо цей квазіреферендум буде проведений, то має бути підготовка, має бути проведення і відповідна інформаційна складова», – додала Самар.

Вони мають змусити вчителів працювати. В тому числі, як членів виборчих комісій

На її думку, призначення саме цих російських чиновників не є випадковим: «Вони мають 1 вересня посадити за парти школярів і студентів. Таким чином показати, що «мирная жизнь налаживается», вони мають змусити вчителів працювати. В тому числі, як членів виборчих комісій. Вони мають показати що, вони формують освіту, тому призначення цього чиновника не випадкове».

Також, на її думку, велике значення має вивезення зерна старого та нового врожаю з новоокупованих територій: «Ми бачимо кожного дня колони фур, які продовжують вивозити зерно з Херсонської та Запорізької областей. Ще вивозять врожай тогорічний, а вже почалася жнива, і є врожай цього року. І все це треба встигнути вивезти, щоб мати зиск. І всі знають, хто керує бізнесовими потоками – спецслужби, військові високопосадовці, які заробляють на цьому».

«Росія готова провести юридичну анексію»

Російський політичний емігрант, колишній аналітик партії «Єдина Росія» Леонід Власюк розповів, що так звана «школа губернаторів» для російських чиновників була створена з метою повного підпорядкування політиків з регіонів центральній владі.

«У Путіна не вистачає професійних керівників, тому він хотів створити інститут людей зі спеціальною освітою, які були б йому підконтрольні. Для цього і була школа губернаторів, яка повністю порушує сам принцип демократичної держави, про яку написано в Конституції. Відповідно, Путін намагається перетворити РФ в унітарну державу, а в Конституції написано, що кожен регіон має право і обов'язок проводити вибори на посаду губернатора. Тобто губернатор це технічна частина, а не політична», – підкреслив Власюк.

Він (Путін) готовий провести юридичну анексію даної території, намагаючись тим самим захопити територію в короткі терміни

Він вважає, що призначення Кремлем так званого «уряду» Херсонської області свідчить про те, що «Росія готова провести юридичну анексію регіону»: «Саме тому Путін призначає голову адміністрації, тим самим натякаючи на те, що він готовий провести юридичну анексію даної території, намагаючись тим самим захопити територію в короткі терміни. Тобто без оголошення її незалежності, навіть формально. Зараз в Держдумі проходить закон, який дозволить такі речі робити».

Нагадаємо, що 30 червня у Державній думі Росії зареєстрували законопроєкт про «внесення змін до порядку ухвалення входження до складу Російської Федерації нових територій». Відповідний документ опублікований на сайті Держдуми РФ. Російські депутати пропонують внести зміни до порядку, який існує зараз, і сформулювали їх таким чином: «прийняття до Російської Федерації нового суб'єкту іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземної держави або її частини культури Росії як унікальної спадщини її багатонаціонального народу».

Колишній аналітик партії «Єдина Росія» вважає, що «цей закон, з точки зору режиму Путіна, дозволяє захопити дані території, анексувати і приєднати до себе, а у випадку звільнення цих територій, дозволяє комунікувати світовій спільноті, що на території Росії ведеться напад і вона в цьому випадку може захищатись навіть ядерною зброєю. Тобто він (Путін – ред.) намагається перевернути карти».

На думку аналітика, в Кремлі поспішають із проведенням анексії частини півдня України, оскільки розуміють, що ресурси Росії через ведення війни вичерпуються. Власюк вважає, що деокупація Херсона «може стати особистою трагедією для президента Росії Володимира Путіна».

Він (Путні) не вірить в можливість відібрати в нього територію, він собі не відповідає на питання «Що буде далі?». Він собі вже побудував якийсь сценарій, який йому подобається

«Путін буде проводити анексію в повному обсязі з його точки зору. Він не вірить в можливість відібрати в нього територію, він собі не відповідає на питання «Що буде далі?». Він собі вже побудував якийсь сценарій, який йому подобається, і він буде діяти далі згідно з цим сценарію. Але якщо в нього цю територію відіб’ють, а її відіб’ють і звільнять, то для нього це буде вагомий удар по іміджу і особиста трагедія. А через те, що він людина не дуже психічно стійка, то це призведе до чергового приступу ярості, ламання ручок, криків, відправлення до тюрми чергової порції генералів, але це не призведе до закінчення війни, натомість це призведе до посилення прихованої мобілізації та спроби накачати новими ресурсами Луганськ і Донбас», – вважає російський політолог.

«Повний окупаційний режим»

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що за допомогою псевдоуряду на окупованій частині Херсонщини «Росія намагатиметься встановити повноцінний окупаційний режим».

Головне завдання цього «уряду» – досягти того, щоб пенсіонери пішли отримувати російські паспорти в обмін на російську пенсію

«В першу чергу, це посилення тиску на інфраструктурні підприємства, на вчителів, на лікарів, на соціальну сферу з тим, щоб примусити їх брати паспорти, переходити на російські стандарти, переходити на російське законодавство. Зараз головне завдання цього «уряду» – встановити повноцінний окупаційний режим, який вони досі не спроможні встановити, опанувати, добитися перереєстрації підприємств, власності, автомобілів. Досягнути того, щоб пенсіонери пішли отримувати російські паспорти в обмін на російську пенсію. Це опанування всіх сфер життя», – каже Данилов.



Крім того, на його думку, Росія поспішає підготувати окуповану частину Херсонщини до проведення так званого «референдуму» 11 вересня. Данилов зауважив, що російські окупаційні сили вже чотири рази не змогли організувати проведення псевдореферендуму на Херсонщині. Ймовірність його підготовки зараз вища, ніж раніше, але теж не гарантована, вважає він.

«Вони поспішають зараз і намагаються в кожному напрямку дати свого керівника, який буде тиснути за допомогою Росгвардії, ФСБ, підкупу, погроз на відповідні сфери, працівників відповідних сфер для того, щоб забезпечити свою керованість, з одного боку. З іншого – щоб вони почали підготовку зі свого боку до 11 вересня», – сказав Данилов.



Данилов впевнений, що Росія розглядає стосовно захопленої частини Херсонщини саме сценарій анексії, як свого часу з Кримом, а не створення псевдореспублік, як на окупованій частині Донбасу: «Вони розглядають включення (окупованої Херсонщини – ред.) до складу Росії, з їхньої точки зору, це як би вирішить питання. З цим вони хочуть вийти на так званий «Мінськ-3», чи де вони його хочуть проводити, щоб зафіксувати ці кордони, а далі погрожувати, що звільнення цих територій буде там зустрічати російський опір впритул до застосування ядерної зброї».

«Без впливу на херсонців»

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко впевнений, що російські чиновники, призначені в так званому «уряді» не є компетентними в питаннях, які стосуються Херсонщини. Мало того, вони не є цінними для самої Росії, вважає політик.

Для того, щоб впливати на життя аграрного регіону треба, по-перше, бути самим аграрієм

«Впевнений в тому, що вплив цього уряду на діяльність та взагалі на життя херсонців не буде відбуватися ніяк. Для того, щоб впливати на життя аграрного регіону треба, по-перше, бути самим аграрієм, розуміти, які проблеми є в регіоні, а цих проблем дуже багато. Впевнений в тому, що розібратися в них за той невеликий час, який залишився до звільнення Херсонщини, в цього уряду не вистачить часу», – сказав «Новинам Приазовʼя» Самойленко.



Він зазначив, що «російські окупаційні сили не змогли налагодити життєдіяльність» захопленої частини півдня України. Чергові політичні кроки теж не вплинуть на покращення ситуації в регіоні, вважає голова Херсонської обласної ради.



«Ми вже побачили спроби – введення валюти Росії на території області, за чотири місяці вони не спромоглися ні до чого, як тільки викрадати валюту України і намагатися нав'язувати рублі, від яких вони відхрещуються будь-яким чином. Розв'язання соціальних питань не може бути обмежене видачею подачки в 10 тисяч рублів, це не вирішує питання», – вказує Самойленко.



Він не вірить в те, що фінансовими надходженнями з Росії, окупантам вдасться вирішити проблему зростання цін та безробіття, що спостерігається на Херсонщині після окупації.

Херсонці показали на весь світ, що Херсон – це Україна

«Я думаю, що це крок для замилювання очей типа: ми готуємо «референдум», але впевнений, воно розраховане тільки на тих господарів, які платять їм гроші із-за поребрика і не мають ніякого відношення до херсонського регіону, немає відношення до розвитку регіону, а тим паче до інтеграції в будь-яку іншу державу. Я впевнений в тому, що херсонці показали на весь світ, що Херсон – це Україна і ніякої іншої думки в цьому регіоні бути не може», – додав Самойленко.

«Мета – показати «перемоги» росіянам»

Політологиня Олеся Яхно вважає, що шляхом створення так званого «уряду» на окупованій Херсонщині Росія демонструє свої нібито «перемоги» не Україні, а власному населенню.

«Ми не знаємо жодного міста, де б росіян зустрічали з квітами, хлібом і сіллю. Вони все подають, як те, що населення сприймає це нібито як визволення від нацистів. Тому коли вони заходять на будь-яку територію, незалежно від того, як довго вони її зможуть втримати, коли там немає активних бойових дій, вони вивішують прапор, створюють якісь органи, щоб показати цей пропагандистський результат, це перша мета», – пояснила вона.

Крім того, російська влада має надію, що закріпиться на Херсонщині, вважає політологиня.

Це дуже хибний шлях. Він передбачає ситуацію 2014 року на Донбасі, але тоді не було повномасштабного вторгнення. Тоді ще в російську пропаганду навіть частина населення сходу вірили, а сьогодні інша ситуація

«Але, на мій погляд, це дуже хибний шлях. Він передбачає ситуацію 2014 року на Донбасі, але тоді не було повномасштабного вторгнення. Тоді ще в російську пропаганду навіть частина населення сходу вірили, а сьогодні інша ситуація. Сьогодні не можна створити штучні політично «органи» і намагатися їх потім легалізувати. Це не спрацює», – певна експертка.

На думку Яхно, подальша ситуація на окупованій частині Херсонщини цілком залежить від успіхів на фронті української армії.

«Все залежить від воєнної перемоги. І в міру того, як Україна зможе отримати достатньо зброї для контрнаступу, Україна безумовно поверне свої території і на сході, і на півдні. І в цьому сенсі логіка Росії не працює, вона буде носити виключно тимчасовий характер. На сьогодні ми знаємо, що є одиниці зрадників, яких знаходять росіяни, якщо там колишні депутати місцевих рад, чи просто якісь місцеві лідери, але це одиниці», – наголосила вона.