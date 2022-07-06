Окупаційний «уряд» у Херсоні: хто вони такі і що насправді можуть

Чи втримає Україна Слов’янськ?

Бій за Слов’янськ може стати наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас, вважають у британській розвідці. За їхньою оцінкою, деякі підрозділи російських сил перебувають приблизно за 16 кілометрів на північ від міста Слов’янськ.

Чи готові ЗСУ зупинити російський наступ?

Колаборанти та інші: окупаційний «уряд» у Херсоні

У Херсоні запрацював так званий «уряд», який призначили окупанти. До його складу увійшли здебільшого російські громадяни, серед яких і Сергій Єлісєєв, який до цього обіймав посаду першого заступника голови уряду в Калінінградській області РФ. А також до «уряду» приєднався і чинний народний депутат України Олексій Ковальов, який нещодавно підтвердив свою співпрацю із загарбниками. Навіщо це Кремлю?

Де ж той «Байрактар»?

Турецький безпілотник «Байрактар», на який збирали кошти громадяни Литви, вже невдовзі доставлять в Україну. А сьогодні його презентували у Литві. Про це повідомили у Міноборони країни. Чому литовці так активно підтримують Україну, розпитаємо в ініціатора збору коштів телеведучого Андріуса Тапінаса.

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