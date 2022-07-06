«Працюємо однією командою» – Зеленський каже про відсутність непорозумінь між Генштабом і Офісом президента

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що між Офісом президента і Генштабом немає непорозумінь.

«Деталі говорять, що воно (рішення щодо «дозволів» для військовозобовʼязаних – ред.) ухвалено неправильно і є погодження щодо цього рішення. Що стосується непорозуміння – ніякого непорозуміння у нас немає, у нас – війна, ми маємо працювати однією командою – ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість, то треба виправляти ці помилки, вони – дрібні у порівнянні із тим, яку міцність демонструє Україна, народ, ЗСУ…Це ні про що. Помилки треба виправляти – от і все», – сказав він під час пресконференції у Києві.

5 липня Генеральний штаб ЗСУ поширив повідомлення про обмеження на право військовозобов’язаних громадян залишати місце проживання без дозволу військкомату. Як повідомило командування, закон про військову службу передбачає на воєнний час заборону призовникам, військовозобов’язаним та резервістам залишати місце проживання без погодження з керівником місцевого центру комплектування і соціальної підтримки. Повідомлялося, що такий дозвіл видають на період від 30 діб до року.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зауважив, що військове командування України не надавало вказівок щодо перешкоджання переміщенню військовозобов’язаних громадян у найближчі дні.

6 липня Валерій Залужний наголосив, що Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку, від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Але, за його словами, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що «стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави». Тому задля недопущення подальших маніпуляцій Генштаб вирішив скасувати Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Того ж дня в Україні запровадили воєнний стан і оголосили мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїздити за кордон.