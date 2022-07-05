Генштаб прокоментував заборону військовозобов’язаним залишати місце проживання без дозволу

Генеральний штаб Збройних сил України 5 липня прокоментував повідомлення про обмеження на право військовозобов’язаних громадян залишати місце проживання без дозволу військкомату.

Як повідомило командування, закон про військову службу передбачає на воєнний час заборону призовникам, військовозобов’язаним та резервістам залишати місце проживання без погодження з керівником місцевого центру комплектування та соціальної підтримки.

«З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час», – повідомляє Генштаб.

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Такий дозвіл видають на період від 30 діб до року. Наразі командування розглядає додаткове унормування порядку переміщення людей, які мають систематично перетинають адміністративні межі через службову та особисту необхідність.

«Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни», – додали в пресслужбі штабу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Того ж дня в Україні запровадили воєнний стан і оголосили мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїздити за кордон.