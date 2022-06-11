Президент відповів на петицію щодо виїзду з України чоловіків

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про скасування заборони на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Зокрема, глава держави зауважив: відповідно до закону, захист суверенітету України є обов’язком громадян, а права і свободи людини можуть бути обмежені під час воєнного стану.

«Як президент України – гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина стосовно порушених у петиції питань зазначаю, що, відповідно до статті 17 Конституції України, захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу. Згідно зі статтею 65 Основного закону України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України», – йдеться у відповіді президента, оприлюдненій 10 червня на сайті Офісу глави держави.

У відповіді також наголошується, що статтею 33 Конституції України закріплено право кожного, хто на законних підставах перебуває на території України, вільно залишати її територію, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Утім, таке право, відповідно до статті 64 Конституції України, може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії цих обмежень.

«Указом президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, у тому числі, статтею 33 Конституції України, можуть бути обмежені. Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану», – мовиться далі.

І зазначено: відповідно до закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються українським урядом, зокрема й на період дії правового режиму воєнного стану.

«Стосовно порушеного у петиції питання про запровадження пріоритету

призову під час мобілізації добровольців зазначаю, що організаційне

керівництво мобілізацією в Україні, відповідно до закону України «Про

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», здійснюється Кабінетом міністрів України, який, зокрема, визначає порядок проведення заходів мобілізації в державі. Тому я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання і виявлення можливих правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано», – вказав президент.

Електронна петиція з ініціативою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала понад 27 тисяч підписів у травні (для розгляду президентом необхідно 25 тисяч).

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Того ж дня в Україні запровадили воєнний стан і оголосили мобілізацію.