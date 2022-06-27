Відвідувачам нічних закладів у Києві вручили 219 повісток у військкомати – поліція

Київська поліція відзвітувала про рейд 420 нічними закладами Києва – про це заявила пресслужба із посиланням на начальника головного управління Нацполіції в Києві Івана Вигівського 27 червня.

За його словами, метою рейдів була перевірка дотримання обмежень воєнного стану.

«Поліцейські Києва разом з військовими комісарами вночі посилено патрулюють вулиці міста, сквери та парки, а також акцентується увага на перевірках нічних розважальних закладів. З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади і виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантський час. З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату», – заявив Вигівський.

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Також правоохоронці, поміж іншого, склали 73 адміністративні протоколи за розпивання алкоголю в заборонених місцях, дрібне хуліганство, злісну непокору вимогам поліцейського.

«Ми й надалі будемо проводити такі відпрацювання, адже кожен мешканець столиці повинен розуміти усю серйозність ситуації та усвідомлювати небезпеку, яка нині ще є з боку країни-агресора. Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, окрім спецтранспорту та випадків крайньої необхідності», – додав начальник столичного управління Нацполіції.

На початку червня КМДА повідомила, що в Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години.

У Києві та області комендантська година триває щоночі з 23:00 до 05:00. Метрополітен працює з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.