Дотримання комендантської години: влада Київщини попереджає про рейди

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив 19 червня, що правоохоронці будуть контролювати дотримання комендантської години в області.
«Мешканці Київщини! Наразі ми починаємо активну підготовку до осінньо-зимового періоду. При районних військових адміністраціях будуть створені штаби, що контролюватимуть цей процес на місцях. Також закликаю всіх мешканців регіону – не нехтуйте комендантською годиною... Ми бачимо, що багато людей розслабилися, нехтують обмеженнями, але в області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00. Військова комендатура разом із поліцією буде проводити рейди з цього питання, аби контролювати безпеку Київщини вночі. Тож до 23-ї години приходимо додому та не створюємо собі зайвих проблем. Дотримуйтесь правил безпеки і бережіть себе та своїх близьких», – зауважив Кулеба.
Крім того, влада неодноразово закликала не забувати про світломаскувальний режим та не ігнорувати повітряну тривогу.
1 червня Кулеба заявив про посилення контролю за дотриманням комендантської години на Київщині. Тоді він зауважив, що правоохоронні органи ретельніше слідкуватимуть, щоб на вулицях люди не були без спеціальних перепусток, що пов’язано з безпекою самих людей, оскільки в області діють диверсійні групи і загрози провокацій нікуди не зникли.
2 квітня Київщина була звільнена від російських військ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4509 і поранення 5585 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих – щонайменше 294 дитини, серед поранених – 463. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ