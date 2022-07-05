Зеленський хоче від Генштабу ЗСУ пояснень щодо рішення про «дозволи» для військовозобовʼязаних

Президент Володимир Зеленський зажадав пояснень від Генерального штабу Збройних сил, який сьогодні озвучив рішення, що військовозобов’язані в Україні мають отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки для виїзду за межі областей, де вони живуть.

«Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень», – звернувся у вівторок Зеленський.

5 липня Генеральний штаб ЗСУ поширив повідомлення про обмеження на право військовозобов’язаних громадян залишати місце проживання без дозволу військкомату. Як повідомило командування, закон про військову службу передбачає на воєнний час заборону призовникам, військовозобов’язаним та резервістам залишати місце проживання без погодження з керівником місцевого центру комплектування і соціальної підтримки. Повідомлялося, що такий дозвіл видають на період від 30 діб до року.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зауважив, що військове командування України не надавало вказівок щодо перешкоджання переміщенню військовозобов’язаних громадян у найближчі дні. Але вказав, що Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. «Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів і областей, мають взяти дозвіл у ТЦК (територіальний центр комплектування – ред.)», – сказав Залужний.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Того ж дня в Україні запровадили воєнний стан і оголосили мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїздити за кордон.