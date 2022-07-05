У Генштабі уточнили, в якому випадку військовозобов’язаним потрібен дозвіл від ТЦК на виїзд

Військовозобов’язані мають отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки для виїзду за межі областей, де вони живуть, повідомив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Олександр Хлись в ефірі національного телемарафону.

«Якщо в межах області – не треба. Якщо в межах міста Києва і Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл», – цитує Хлися пресслужба Генштабу.

За його словами, відповідні норми законодавства України діють давно і у зв’язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов’язаних «для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу».

Генеральний штаб ЗСУ 5 липня прокоментував повідомлення про обмеження на право військовозобов’язаних громадян залишати місце проживання без дозволу військкомату.

Як повідомило командування, закон про військову службу передбачає на воєнний час заборону призовникам, військовозобов’язаним та резервістам залишати місце проживання без погодження з керівником місцевого центру комплектування і соціальної підтримки.

«З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час», – повідомляє Генштаб.

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Такий дозвіл видають на період від 30 діб до року. Наразі командування розглядає додаткове унормування порядку переміщення людей, які мають систематично перетинати адміністративні межі через службову й особисту необхідність.

«Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни», – додали в пресслужбі штабу.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зауважив, що військове командування України не надавало вказівок щодо перешкоджання переміщенню військовозобов’язаних громадян у найближчі дні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Того ж дня в Україні запровадили воєнний стан і оголосили мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїздити за кордон.