У Міноборони заявили, що обмежень на перетин кордону для жінок не планують

Міністерство оборони України заперечує інформацію про нібито плани примусової мобілізації жінок й обмеження для них щодо перетину кордону.

Як заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, «у російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні, і цей фейк підхопили в нас».

«Що ж насправді? З 24 лютого жодної жінки примусово в нас не мобілізували, як власне і до того – з 2014 року; станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок; жодних обмежень, пов’язаних із мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає, і станом на зараз такі обмеження не плануються», – написала Маляр у фейсбуці.

З 1 жовтня цього року в Україні запрацює нова процедура взяття жінок на військовий облік. У соцмережах і ЗМІ поширилася інформація про те, що жінкам, які пройдуть процедуру, можуть заборонити виїжджати з України на період воєнного стану.

В Україні після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, запровадили воєнний стан й оголосили загальну мобілізацію.