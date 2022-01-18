Військовий облік жінок: Зеленський пропонує скоротити список професій

Президент України Володимир Зеленський дав відповідь на петицію щодо військового обліку жінок. Глава держави звернувся до Міністерства оборони з пропозицією суттєво скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку, повідомив Офіс президента.

«Я звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання», – ідеться у відповіді на петицію, яку підписали понад 37 тисяч людей.

Зеленський закликав приділити особливу увагу таким питанням:

- суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій з огляду на реальні потреби оборони держави;

- впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік;

- врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок.

Зеленський також попросив про «суспільно прийнятні підходи» до відповідальності за несвоєчасну постановку жінок на військовий облік, поки не завершиться процес врегулювання цієї процедури та визначення остаточного переліку професій та спеціальностей.

17 грудня набрав чинності ухвалений у жовтні наказ Міністерства оборони України із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Усього до списку входять понад 100 професій.

Як пояснили у Міноборони, представниці внесених до оновленого списку професій віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом 2022 року.