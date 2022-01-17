Військовий облік жінок: у Міноборони анонсували зміни

У Міністерстві оборони України заявляють, що робота над спрощенням порядку постановки жінок на військовий облік триває, і пообіцяли повідомити про майбутні зміни в цьому процесі.

«Протягом 2022 року триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож, будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить. Штрафів протягом 2022-го не буде. Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін», – написала на своїй сторінці у фейсбуці заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік – як чоловіків, так і жінок, у тому числі і «цифровізація» тих процесів, «які технічно можливо перевести в онлайн».

Маляр вкотре наголосила, що «прямо зараз» жінкам не треба йти до територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів).

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляв, що зі взяттям на військовий облік ніяких змін у житті українських жінок не буде.

За його словами, протягом року всі процедури будуть «відкалібровані таким чином», щоб для українок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців «процес постановки на облік був максимально комфортним».

17 грудня набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міністерства оборони України із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Усього до списку входять понад 100 професій.

Як пояснили у Міноборони, представниці внесених до оновленого списку професій віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом 2022 року.