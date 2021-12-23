Жінкам вже завтра до військкомату бігти не треба – головнокомандувач ЗСУ про наказ Міноборони

Наказ Міністерства оборони про перелік професій для жінок та перебування їх на військовому обліку відображає необхідність визначити, кого із жінок потенційно можна залучити на захист держави. Про це, як передає агенція «Інтерфакс-Україна», заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Назріла необхідність створення такого документа, який давав би змогу нам, військовим, бачити жінок, яких можливо використовувати під час захисту нашої держави. Тому народився цей указ, трохи більше ніж 100 спеціальностей туди «вбили»... Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти до військкомату, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре», – сказав Залужний.

Раніше Міністерство оборони повідомило, що наказом, який набрав чинності 17 грудня, розширено для жінок перелік професій, які зобовʼязують стати на військовий облік.

Серед тих, хто потрапили у «жіночий» список, йдеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.