Міноборони розширило для жінок перелік професій, які зобовʼязують стати на військовий облік

Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних. Про це йдеться в наказі міністерства №313, ухваленому 11 жовтня 2021 року, документ набрав чинності 17 грудня.

Стати на військовий облік — це обовʼязок, а не право українських жінок, і це відбуватиметься, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком (від 18 до 60 років). Водночас досі не визначений час, упродовж якого жінки мають стати на облік у військкоматі.

Як повідомила радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова в ефірі Громадського радіо, алгоритму постановки жінок на військовий облік досі немає.

«Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, — щоб ви надіслали свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік», – сказала вона.

Тепер директори підприємств повинні проконтролювати, щоб на військовий облік встали всі жінки, які працюють у компанії, та перевіряти наявність документів у нових працівників. За прийом на роботу працівника без цього документа загрожує штраф від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Загалом у наказі йдеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.