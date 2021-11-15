«Права жінок є важливими для інтеграції в НАТО»: Левченко про заяву Арахамії щодо жінки-міністра оборони

Урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко прокоментувала висловлювання голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії щодо того, що українське суспільство нібито не сприйме жінку на посаді голови Міністерства оборони.

У коментарі Радіо Свобода Левченко зазначила, що 15 листопада повернулася з конференції на честь 70-річчя ЮНЕСКО, в якій взяли участь багато політичних лідерок, в тому числі не тільки із західноєвропейських країн. Вона навела приклади Грузії та Молдови, які мають президенток, а також Бангладеш, Тунісу та Сербії, де жінки є прем’єр-міністерками.

Вона також вказала на зростання кількості жінок в українському уряді: наразі три посади віцепрем’єр-міністра посідають жінки, Міністерство у справах ветеранів очолює Юлія Лапутіна, в Міністерстві оборони працюють заступниці міністра.

«Тобто кількість жінок, які сьогодні обіймають високі політичні посади в Україні, зростає. Може, повільніше, ніж в інших країнах, але вона зростає порівняно з попередніми роками. Суспільство сьогодні, з моєї точки зору, готове до таких соціальних змін. І дослідження, які проводилися в цьому й минулому роках, показують, що в цілому українське суспільство дуже позитивно ставиться до гендерної рівності, до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків і до того, щоб бачити жінок на керівних посадах», – каже урядовиця.

Подібні висловлювання вона пояснює тим, що в Україні досі недостатньо уваги приділяється освіті в галузі прав людини, зокрема, прав жінок. Це стосується як шкільної освіти, так і вищої.

«Ми наразі почали роботу, перш за все в секторі безпеки й оборони, до яких належать і Збройні сили, щодо впровадження гендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки й оборони, щоб наші майбутні правоохоронці й захисники були обізнані в цих питаннях. Тому що принципи прав людини, прав жінок є важливими для інтеграції Україні в такі організації, як НАТО, наприклад, де гендерна рівність – це важлива цінність», – зазначає Левченко.

Вона додає, що просвіта щодо прав жінок та гендерної рівності має поширюватися не лише на юристів, соціальних працівників чи педагогів, а й не негуманітарні спеціальності:

«Тому що без розуміння таких засадничих питань сьогоднішнього різноманітного світу, де збільшуються рівні права й можливості різних груп, в тому числі жінок і чоловіків – я думаю, що нам складно буде рухатися вперед».

Левченко пригадала ситуацію 2010 року, коли тодішній прем’єр-міністр Микола Азаров очолив уряд, в якому не було жодної жінки. На критику з цього приводу Азаров відповів, що «не жіноча справа проводити реформи». Ця відповідь була, за оцінкою уповноваженої, «фактично образливою» для всього жіноцтва, а подібні висловлювання з боку публічних осіб є небезпечними та можуть розглядатися як дискримінація за ознакою статі.

«Такі вислови повторюються, і мені здається, що саме суспільство має не підтримувати їх і демонструвати, що сьогодні жінки відіграють дуже важливу роль в усіх сферах, у тому числі в сфері безпеки й оборони. І те, що в нас сьогодні День захисників України називається День захисників і захисниць України, якраз підкреслює факт важливої участі жінок у цих процесах», – зауважує вона.

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко 5 листопада закликала регламентний комітет покарати Арахамію відстороненням від п’яти пленарних засідань.

Коментуючи можливі санкції за дискримінаційні висловлювання, Катерина Левченко вказує на те, що кожен випадок повинен розглядатися відповідними органами окремо в залежності від того, чи було порушене законодавство. Водночас, додає вона, важливо створити атмосферу несприйняття сексистських висловлювань на всіх рівнях суспільства.

«Я, будучи членом комісії з питань гендерної рівності Ради Європи, брала участь у роботі над створенням рекомендацій із протидії сексизму, які були прийняті Радою Європи, були покладені в основу законодавчих змін, які відбувалися в Україні, і тут дуже важливі етичні кодекси, які приймаються і на рівні колективів, і на рівні партій, на рівні організацій. Я думаю, що не всі такі речі ми можемо зменшити лише шляхом тих чи інших покарань, адміністративних чи кримінальних, а от формування нульової толерантності до сексизму – це дуже важливий крок на шляху до створення цивілізованих таких правил політичної гри і політичного співіснування», – підсумувала вона.

На початку листопада медіа поширили слова голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, який висловив думку, що жінка на посаді міністра оборони «зараз не буде прийнята в суспільстві взагалі, тому що суспільство не звикло». Водночас він припустив, що таке призначення було б можливе за кілька років, але «зараз сприйняття суспільства нема такого».