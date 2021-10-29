MediaForShe Congress: «Медіа можуть більше для гендерної рівності»

У Києві пройшов MediaForShe Congress з обговорення ролі медіа у просуваннях питань гендерної рівності. Участь у ньому взяли 15 українських ЗМІ та виробників контенту. Рух HeForShe був започаткований глобальним рухом UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні.

На MediaForShe Congress 26 жовтня у Києві зібралися представниці і представники українських медіа, щоб обговорити, як ЗМІ можуть активніше просувати ідеї та успішний досвід розширення можливостей для жінок для досягнення записаної в Конституції України рівності статей.

У трьох​ панельних дискусіях, присвячених змінам підходів до представлення жінок у медіа та створенню недискримінаційного контенту, взяли участь 18 спікерів та спікерок. Захід відвідало понад 80 гостей (усі гості вакциновані від коронавірусу, захід відбувався із дотримання соціальної дистанції) зі сфери медіа, а більше за 18 тисяч глядачів долучились до онлайн-трансляції.

«За останні роки українське суспільство просунулось у питаннях гендерної рівності. Для того, щоб вирішити проблему, треба її побачити. Закон про сексизм у рекламі – це прогресивний крок, і кожна програма має відбивати реалії нашого життя, а не давати викривлену картинку», – зауважила Ольга Герасим’юк, голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Під час MediaForShe Congress СЕО 1+1 media, Hromadske та компанії з кіновиробництва FILM.UA оголосили про підписання Women’s Empowerment Principles – 7 принципів для сприяння гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок. Таким чином за результатами MediaForShe Congress 46% українського телевізійного ринку складають компанії, що підписали WEPs.

MediaForShe Congress об’єднав тих, хто створює історії та наративи, представників та представниць різних типів та жанрів ЗМІ. У дискусійній панелі «Залучені» взяли участь спікери та спікерки від Vogue UA, The Village Україна, Megogo, StarLightMedia та радіо «Культура».

Дискусійна панель «Відповідальність без упереджень» була присвячена суспільно-політичним медіа. Своїм досвідом та викликами ділилися представники та представниці «Детектора медіа», BBC News Україна, ICTV, Суспільного та Радіо Свобода.

Як зауважила модераторка дискусії, шефредакторка «Детектора медіа» Наталія Лігачова, медіа відповідальні за баланс експертів і експерток, спікерів та спікерок у своєму контенті, а також за те, що допускають прояви сексизму під час прямих ефірів чи ток-шоу. Жоден із таких випадків не має залишатися без належної реакції.

Наталя Лігачова нагадала про результати досліджень, які кажуть, що глобальний паритет в оплаті праці чоловіків і жінок, ймовірно, буде досягнутий лише у 2077 році. Медіа можуть прискорити цей процес.

Аудиторія потребує «добрих новин» та яскраво розказаних історій про жінок, які досягли успіху у різних сферах, наголосила спеціальна гостя панелі, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк. Таких жінок надзвичайно багато, і розповідаючи про них, медіа надихатимуть інших жінок і чоловіків, наголосила Кондратюк.

Радіо Свобода постійно приділяє увагу проблемі захисту прав жінок в контексті загальних прав людини. Зокрема, проблемі протидії насильству у сім'ї. Матеріали на ці теми несуть пряму користь, вони допомагають жінкам захистити себе.

«Важлива тяглість у висвітленні цих тем, щоб вони постійно перебували у полі уваги журналістів. Адже, попри очевидний прогрес, все ще поширеними залишаються шкідливі стереотипи і викривлені уявлення. Навіть про таку очевидну річ, як те, що «рівність чоловіків і жінок» – це рівність у правах та обов'язках за Конституцією, а не фізіологічна чи фізична «рівність», доводиться постійно нагадувати. А коли говорять про гендерну рівність, то мають на увазі досягнення рівності чоловіків і жінок у можливостях реалізації своїх прав», – наголосила журналістка Радіо Свобода Ірина Штогрін.