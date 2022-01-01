«Скільки насильства спрямовано проти жінок. Годі цього! Образити жінку – значить образити Бога, який від жінки взяв на себе нашу людяність», – сказав папа.



Під час телеінтерв’ю минулого місяця понтифік сказав, що чоловіки, які чинять насильство щодо жінок, роблять щось «майже сатанинське». З початку пандемії папа Франциск кілька разів висловлювався проти домашнього насильства, яке різко зросло у всьому світі під час карантину, через що жінки опинилися наодинці зі своїми кривдниками.



1 січня також відзначається Всесвітній день миру католицької церкви. Раніше у заяві з цієї нагоди папа Римський закликав країни витрачати менше на озброєння, а більше на освіту. Він також закликав до ослаблення глобальної міграційної кризи шляхом розширення «можливостей гідної зайнятості» та забезпечення умов праці для прохачів притулку.



Щорічне послання папи про мир буде надіслано лідерам та міжнародним організаціям по всьому світу.