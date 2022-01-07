«Дуже хочемо, щоб цей візит відбувся» – глава УГКЦ про приїзд в Україну папи Римського

В Українській греко-католицькій церкві прагнуть приїзду в Україну папи Римського Франциска і «зі свого боку готові все зробити для того, щоб цей момент настав», сказав в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода глава УГКЦ Святослав Шевчук.

«Приїзд Папи до будь-якої країни – це величезна духовна подія. Ми деколи сприймаємо візити Папи по аналогії з візитами якихось політичних лідерів держав, а насправді тут є цілковито інша особливість: Папа приїжджає як паломник, паломник миру. Це так чітко звучало під час візиту святого Папи Івана Павла Другого до України. Тоді вся вселенська церква, весь світ звертає увагу на той народ, на ту країну, куди Папа приїжджає. Тобто Папа привозить із собою увагу, підтримку, молитву світового християнства. У наших обставинах це надзвичайно важливо, коли про Україну майже не чулося в останні роки, коли про війну на сході України вже ніхто не хотів ні писати, ні про це серйозно говорити, це начебто стало якоюсь такою маргінальною темою, бо більше не творило новини в медійному сенсі. І от коли святіший отець звертає увагу на Україну, то всі починають цікавитися – а що ж то за народ, чим він живе, чому Папа про нього говорить. А коли Папа приїде, він із собою привезе увагу, підтримку, молитву світового християнства. І тому ми дуже хочемо, щоб такий візит відбувся, і я особисто казав святому отцю – «ми вас чекаємо», – розповів глава українських греко-католиків.

2020 року під час відвідин Ватикану президент Володимир Зеленський запросив папу Франциска приїхати в Україну. Офіційної дати візиту немає, глава УГКЦ Святослав Шевчук в грудні 2021 року після спілкування з папою Франциском висловив очікування, що цей візит може відбутися у 2022 році.

Перший і наразі єдиний раз папа Римський приїздив в Україну в червні 2001 року. Це був папа Іван Павло Другий – поляк за етнічним походженням, який добре розумів менталітет жителів Східної Європи.