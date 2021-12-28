До Ради внесли законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

До Верховної Ради внесли законопроєкт про зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», який пропонує зробити добровільним військовий облік для жінок, за винятком медиків, повідомив один із 59 авторів документу депутат фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.

На сайті парламенту тексту законопроєкту 6482, зареєстрованого 28 грудня, наразі немає.

«Вніс до парламенту законопроект 6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно. За винятком медиків. Співавторами стали 58 депутатів від «Слуги народу» й інших фракцій», – написав Бужанський у своєму телеграм-каналі.

Напередодні петиція про скасування наказу Міністерства оборони України щодо розширення переліку спеціальностей жінок, які підлягають військовому обліку, на сайті президента набрала необхідні для розгляду понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Перед цим головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що зі взяттям на військовий облік ніяких змін у житті українських жінок не буде.

17 грудня набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міністерства оборони України із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Усього до списку входять понад 100 професій.

Як пояснили у Міноборони, представниці внесених до оновленого списку професій віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом 2022 року.