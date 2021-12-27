Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тисяч голосів. Її має розглянути Зеленський

Петиція про скасування наказу Міністерства оборони України щодо розширення переліку спеціальностей жінок, які підлягають військовому обліку, на сайті президента набрала необхідні для розгляду понад 25 тисяч голосів (25 913). Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Як вказано на сайті голови держави, петиція під назвою «Знущання над жінками! Не повинні всі жінки, які мають спеціальність чи професію, бути військовозобов’язаними» була подана 23 грудня.

«Начебто змінився лише перелік, але, згідно з ним, майже всі жінки нашої держави повинні бути військовозобов’язаними. Це неподобство! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз’яснень щодо механізму реалізації», – пише ініціаторка петиції Яна Рашевченко.

Наразі реакції президента на петицію немає. Статус петиції на сайті голови держави – «очікує на розгляд».

За законом, протягом трьох робочих днів після набрання потрібної кількості голосів Офіс президента повинен повідомити про початок розгляду, який має бути здійснений не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після цього повідомлення.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що зі взяттям на військовий облік ніяких змін у житті українських жінок не буде.

17 грудня набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міністерства оборони України із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Усього до списку входять понад 100 професій.

Як пояснили у Міноборони, представниці внесених до оновленого списку професій віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом 2022 року.