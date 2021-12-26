Залужний: із взяттям на військовий облік ніяких змін у житті українських жінок не буде

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє, що зі взяттям на військовий облік ніяких змін у житті українських жінок не буде. Як наголосив Залужний у своєму дописі у фейсбуці 26 грудня, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська.

«По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно й онлайн якнайбільше процедур. Держава проводить антибюрократичну реформу, щоб людям не доводилося переносити папірці з місця на місце. Це стосується також і чоловіків – цифровізація має модернізувати військовий облік в цілому», – написав Залужний.

За його словами, протягом наступного року всі процедури будуть «відкалібровані таким чином», щоб для українок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців «процес постановки на облік був максимально комфортним».

«Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть відбувати винятково за бажанням», – додав головнокомандувач ЗСУ.

«Зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював. Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю», – наголосив він.

17 грудня набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міністерства оборони України із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Усього до списку входять понад 100 професій.

Як пояснили у Міноборони, представниці внесених до оновленого списку професій віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом 2022 року.