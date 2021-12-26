Вагітні і жінки з малими дітьми також мають стати на військовий облік – Міноборони

Вагітні жінки і жінки з малолітніми дітьми також мають стати на військовий облік, йдеться в роз’ясненні Міноборони, оприлюдненому 26 грудня.

«Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП (територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки – ред.) для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини і її сімейні обставини», – йдеться в повідомленні.

У МОУ вкотре наголосили, що взяття на військовий облік – це не призов на службу.

«На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки за місцем проживання. Протягом 2022 року не варто очікувати якихось проблем. У подальшому за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, передбачено штрафи», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони також пояснили, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу і службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом).

Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що зі взяттям на військовий облік ніяких змін у житті українських жінок не буде.

17 грудня набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міністерства оборони України із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Усього до списку входять понад 100 професій.

Як пояснили у Міноборони, представниці внесених до оновленого списку професій віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом 2022 року.